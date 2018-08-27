В ВС РФ создано новое подразделение

В ВС России создано подразделение по борьбе с беспилотниками

Мобильные группы по борьбе с беспилотниками, которые используют опыт боевых действий в Сирии , созданы в армии России

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Южного военного округа, информирует РИА Новости

«Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентства, 30 августа на аэродроме в Волгоградской область состоятся учения с такими мобильными группами.

Ожидается, что новые подразделения отработают обнаружение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».