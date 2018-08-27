В российской армии создали мобильные группы по борьбе с беспилотниками

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа. «Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии », — заявили в пресс-службе. Сообщается, что первые учение с данными группами пройдут 30 августа на аэродроме Мариновка в Волгоградской области . В ходе учений военные будут отрабатывать обнаружение, уничтожение, а также принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».