Ещё
В российской армии создали мобильные группы по борьбе с беспилотниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российской армии создали мобильные группы по борьбе с беспилотниками 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа.
«Специальные мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», — заявили в пресс-службе.
Сообщается, что первые учение с данными группами пройдут 30 августа на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. В ходе учений военные будут отрабатывать обнаружение, уничтожение, а также принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».
Rambler News Service: последние новости
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии Минобороны России опубликовало отчет с цифрами об операции в Сирии В РСТ назвали бессмысленным отказ Турции от системы «все включено»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве142
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару63
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение