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Шойгу проверит в Абакане объекты военной инфраструктуры
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Шойгу проверит в Абакане объекты военной инфраструктуры 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
АБАКАН, 27 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверит дислоцированную в Абакане зенитно-ракетную бригаду, сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"Министр обороны прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа. Планируется, что в ходе работы он проинспектирует зенитно-ракетную бригаду и осмотрит строительство объектов военной инфраструктуры", — сказала Марковская журналистам.
По ее словам, во время пребывания в Абакане министр обороны также встретится с ректорами ведущих вузов страны для обсуждения вопросов совершенствования военной подготовки студентов с учетом мобилизационной потребности Вооруженных сил РФ.
Она пояснила, что речь идет о создании в гражданских вузах единой унифицированной структуры — военных учебных центров (ВУЦ), которые будут реализовывать все программы военного обучения, в том числе на подготовку кадровых офицеров.
Марковская подчеркнула, что создание ВУЦ необходимо для более эффективного совместного использования имеющейся в высших образовательных организациях учебно-материальной базы, вооружения и военной техники.
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