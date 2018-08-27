Шойгу прибыл с рабочим визитом в Абакан

Шойгу прибыл в Абакан, где планирует проверить зенитно-ракетную бригаду

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа, где планирует проверить зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную в Абакане . Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Министр обороны прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа. Планируется, что в ходе работы он проинспектирует зенитно-ракетную бригаду и осмотрит строительство объектов военной инфраструктуры", — сказала Марковская.

По ее словам, во время пребывания в Абакане министр обороны также встретится с ректорами ведущих вузов страны для обсуждения вопросов совершенствования военной подготовки студентов с учетом мобилизационной потребности Вооруженных сил РФ.

Пресс-секретарь пояснила, что речь идет о создании в гражданских вузах единой унифицированной структуры — военных учебных центров (ВУЦ), которые будут реализовывать все программы военного обучения: подготовку кадровых офицеров, а также офицеров сержантов и солдат запаса.

Марковская подчеркнула, что создание ВУЦ необходимо для более эффективного совместного использования имеющейся в высших образовательных организациях учебно-материальной базы, вооружения и военной техники.