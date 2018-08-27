Ещё
Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
— Мы решительно выступаем против приобретения российской военной платформы С-400, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт. И предупредила, что любая страна, купившая «Триумфы», может попасть под американские санкции. Несмотря на это, ряд давних партнеров США: Египет, Ирак, Катар, Марокко, Саудовская Аравия и даже член НАТО Турция, — проявили к российским зенитным комплексами живейший интерес. О желании иметь их заявили Вьетнам и Индия, не говоря уже о постоянных покупателях военной техники из РФ: Алжире, Беларуси, Иране и Китае. Даже Южная Корея, верный союзник Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, искала возможность заполучить технологии С-400 после неудачной попытки приобрести С-300 — под давлением США сделку пришлось отменить. Тем не менее новая корейская система ПВО M-SAM будет в значительной степени опираться на предоставленные Россией технологии С-400, пишет Militarywatchmagazine.
Причина не менее стойкого желания иностранных военных покупать «Триумфы» — в уникальных характеристиках комплекса и неспособности западных производителей предложить что-то хотя бы близкое по возможностям. Ракеты 40Н6 комплекса С-400 сбивают самолеты на дальности 400 километров, другие боеприпасы обеспечивают поражение на дальностях 200 и 250 километров. У «Триумфа» есть специализированные ракеты для разных типов целей. Их комбинация в универсальных пусковых установках позволяет выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону на все случаи жизни. Комплекс способен одновременно обстреливать 80 целей 160 высокоточными ракетами, летающими на гиперзвуковых скоростях. То есть он может уничтожить любое построение атакующих боевых самолетов менее чем за минуту.
Распространение «Триумфов» угрожает интересам Западного блока по целому ряду причин. Это и отмена воздушного превосходства — стратегии, на которую США полагаются со Второй Мировой войны. И закрытие воздушного пространства над целыми регионами, необходимого для оперативной переброски и снабжения войск. Батареи китайских С-400, например, перекроют американской авиации доступ к Тайваню и Афганистану, а алжирские — в Западную Африку. Наконец, развенчание мифа о неуязвимости американских стелс-самолетов. С-400 был принят на вооружение через несколько месяцев после тяжелого истребителя завоевания господства в воздухе F-22 Raptor — предполагалось, что именно он будет расчищать небо над театром военных действий. Но, как выяснилось, «Триумф» способен эффективно с ним бороться. А более легкий и менее скоростной F-35 Lighting II окажется для С-400 несложной мишенью, не говоря уже про обычные самолеты.
Экспортная выручка и расширение производства за счет высокого спроса не только принесут оборонному сектору России необходимые деньги, но и, вполне возможно, значительно удешевят выпуск «Триумфов». Результатом конкурентных цен может стать новое увеличение продаж и большее количество комплексов, развернутых в России. А также инвестиции в зенитную систему следующего поколения С-500.
Все это послужит дальнейшему ослаблению позиций Запада и стремление Вашингтона ограничить экспорт российского оружия понятно. Но давление оказалось не лучшим инструментом для этой задачи. Пример тому — Турция. Попытки США заставить Анкару отказаться от покупки С-400 привели в обратному результату, укреплению военных связей Турции и России. В ответ на замораживание планов поставки F-35 Анкара рассматривает возможность покупки истребителей Су-57.
Российская Газета: последние новости
Косачев предупредил об опасности постановки очередной "химатаки" в Сирии СМИ: Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку Талибы приняли приглашение российского МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве154
Москва в опасности: в столицу пришла жара292
Во Флориде произошла «массовая стрельба»249
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар156
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение