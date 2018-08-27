Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе

Причина не менее стойкого желания иностранных военных покупать «Триумфы» — в уникальных характеристиках комплекса и неспособности западных производителей предложить что-то хотя бы близкое по возможностям. Ракеты 40Н6 комплекса С-400 сбивают самолеты на дальности 400 километров, другие боеприпасы обеспечивают поражение на дальностях 200 и 250 километров. У «Триумфа» есть специализированные ракеты для разных типов целей. Их комбинация в универсальных пусковых установках позволяет выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону на все случаи жизни. Комплекс способен одновременно обстреливать 80 целей 160 высокоточными ракетами, летающими на гиперзвуковых скоростях. То есть он может уничтожить любое построение атакующих боевых самолетов менее чем за минуту.

Распространение «Триумфов» угрожает интересам Западного блока по целому ряду причин. Это и отмена воздушного превосходства — стратегии, на которую США полагаются со Второй Мировой войны. И закрытие воздушного пространства над целыми регионами, необходимого для оперативной переброски и снабжения войск. Батареи китайских С-400, например, перекроют американской авиации доступ к Тайваню и Афганистану , а алжирские — в Западную Африку. Наконец, развенчание мифа о неуязвимости американских стелс-самолетов. С-400 был принят на вооружение через несколько месяцев после тяжелого истребителя завоевания господства в воздухе F-22 Raptor — предполагалось, что именно он будет расчищать небо над театром военных действий. Но, как выяснилось, «Триумф» способен эффективно с ним бороться. А более легкий и менее скоростной F-35 Lighting II окажется для С-400 несложной мишенью, не говоря уже про обычные самолеты.

Экспортная выручка и расширение производства за счет высокого спроса не только принесут оборонному сектору России необходимые деньги, но и, вполне возможно, значительно удешевят выпуск «Триумфов». Результатом конкурентных цен может стать новое увеличение продаж и большее количество комплексов, развернутых в России. А также инвестиции в зенитную систему следующего поколения С-500.