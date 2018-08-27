ВВС Таджикистана нанесли удары в провинции Тахар

СМИ: ВВС Таджикистана нанесли удары в афганской провинции Тахар

Самолеты ВВС Таджикистана в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана . Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей.

По его данным, авиаудары были нанесены после столкновений, произошедших в воскресенье между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками. Как отмечает агентство, в результате столкновений погибли два пограничника.

Официальных заявлений со стороны властей Таджикистана пока не поступало.