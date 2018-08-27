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Таджикистан нанес удары по Афганистану
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СМИ: ВВС Таджикистана нанесли удары в афганской провинции Тахар 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Самолеты ВВС Таджикистана в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей.
По его данным, авиаудары были нанесены после столкновений, произошедших в воскресенье между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками. Как отмечает агентство, в результате столкновений погибли два пограничника.
Официальных заявлений со стороны властей Таджикистана пока не поступало.
Ранее портал "Азия-плюс" со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщил, что два лесника из Таджикистана погибли и один получил ранения при обстреле боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на таджикско-афганской границе.
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