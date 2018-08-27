Военные Израиля арестовали восьмерых палестинцев

Армия Израиля арестовала восьмерых палестинцев на Западном берегу Иордана

Израильские солдаты арестовали в ходе антитеррористической операции в ночь на понедельник на Западном берегу реки Иордан восемь палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля [ШАБАК, контрразведка] арестовали в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) восемь подозреваемых, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности, массовому террору и насильственным действиям в отношении израильских гражданских лиц и солдат", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Все задержанные переданы для допросов в контрразведку.

"В рамках кампании по борьбе с подстрекательством к терроризму в типографии в городе Хеврон (крупный палестинский город на Западном берегу) были конфискованы материалы, включая постеры и плакаты, направленные на разжигание террора, — говорится в публикации. — В ходе деятельности в Наблусе (город на Западном берегу реки Иордан) было конфисковано оборудование, которое использовалось для производства пропагандистских материалов, используемых террористической организацией ХАМАС". В армии указали также, что "за последние несколько недель в Наблусе были арестованы несколько активистов, которые пытались воссоздать инфраструктуру ХАМАС в этом городе, среди них — владелец типографии". "Эти операции являются частью обширных усилий по предотвращению подстрекательства, которое является непосредственным фактором в проведении террористических атак и в поддержке терроризма", — добавили в армейской пресс-службе.

В ходе операции были также обнаружены и конфискованы предназначенные для финансирования терроризма денежные средства в размере нескольких тысяч шекелей ($1 равен 3,63 шекеля), сообщили военные.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.