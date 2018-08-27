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Иран может помочь Сирии в разработке вооружения
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Иран может помочь Сирии в разработке вооружения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Иран может помочь Сирии в разработке вооружения, заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходе визита в Дамаск, сообщает агентство Mehr.
Хатами прибыл в воскресенье в Сирию с двухдневным визитом.
В ходе пресс-конференции в воскресенье, которая состоялось после встречи Хатами c сирийским коллегой Али Абдаллахом Айубом, иранский министр заявил, что Тегеран также готов оказать содействие Дамаску в вопросе восстановления.
"Иранский частный сектор располагает достаточно высокими возможностями, чтобы помочь сирийскому народу и правительству в процессе восстановления… (Иран — ред.) также обладает сильной оборонной мощью и может помочь Сирии в разработке вооружения", — заявил Хатами.
Министр обороны Сирии, в свою очередь, поблагодарил Хатами за усилия иранских советников по оказанию помощи Дамаску в борьбе с террористами. Он отметил, что Сирия в настоящее время очищена от терроризма и правительственные вооруженные силы в скором времени возьмут под контроль Идлиб.
"Исламская Республика Иран и Сирийская Арабская Республика имеют в высшей степени стратегические отношения, которые нерушимы и непоколебимы", — заявил сирийский министр.
Иранский министр по прибытию в Сирию отмечал, что главной целью его визита является развитие сотрудничества по вопросам восстановления Сирии.
Иран, наряду с РФ и Турцией, является гарантом перемирия в САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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