Хаджимба: в скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию

СУХУМ, 26 августа. / ТАСС /. Первый официальный визит делегации Абхазии Сирию состоится в скором времени. Об этом сообщил в воскресенье президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на торжественном собрании в Сухуме по случаю 10-летия признания независимости Абхазии.

26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения. Этот день в республике считается Днем международного признания Абхазии. Вслед за Россией независимость Абхазии признали еще несколько государств-членов ООН

"При союзнической поддержке Российской Федерации в нынешнем году [29 мая] Республику Абхазия официально признала Сирийская Арабская Республика. Столь значительный международный прорыв создает новые возможности для взаимодействия Абхазии с внешним миром. В скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию, запланированы переговоры на высшем уровне с подписанием двусторонних документов", — отметил Хаджимба.

По словам президента, несмотря на то, что «процессу дальнейшего международного признания активно препятствуют Грузия и ее западные партнеры, Абхазия предпринимает последовательные шаги, направленные на упрочение своего международно-правового статуса».

"Сегодня нам необходимо, пользуясь поддержкой Российский Федерации, в том числе в рамках механизмов скоординированной внешней политики, продолжить усилия по укреплению международных позиций Абхазии", — подчеркнул Хаджимба. По его словам, «нужно взаимодействовать на разных уровнях — межпарламентском, общественном, экономическом, гуманитарном — искать возможности присутствия в различных форматах на международных площадках». «Абхазия должна подключаться к интеграционным объединениям, созданным при содействии России», — убежден Хаджимба.