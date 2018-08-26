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В Иране свирепствует песчаная буря
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В Иране песчаная буря привела к госпитализации 171 человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Песчаная буря стала причиной госпитализации 171 человека и отмены некоторых авиарейсов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает агентство ИРНА со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, всего в период с 20 августа в больницы и медицинские центры провинции с жалобами на заболевания дыхательных путей, глаз и сердца обратились 810 человек, 639 из них было назначено амбулаторное лечение.
Как сообщил генеральный директор по связям с общественностью администрации аэропортов Систана и Белуджистана, рейсы между аэропортами провинции и городами Заболь и Ираншахр отменены из-за песчаного шторма. Также около 700 метров трассы Заболь-Нехбандан были заблокированы песком.
Работники Красного Креста раздают людям бутылки с водой и продовольственные пайки. В субботу из-за сильного ветра и повышенной концентрации загрязнений и пыли в воздухе местные административные учреждения были закрыты.
По прогнозам, песчаная буря усилится к среде.
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