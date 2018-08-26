Министр экономики Ирана покинул свой пост 

Парламент Ирана проголосовал за отставку главы министерства экономики и финансов Масуда Карбасиана. Ранее парламентарии высказывались об отставке министра труда Али Рабийи.
Согласно конституции Ирана, парламент может вынести вопрос об отставке любого члена правительства в связи с потерей доверия, сообщает AlMayadeen.
Ранее News.ru писал о том, что глава министерства обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию. Рабочий визит в Дамаске продлится два дня.
Министра встретили представители военного ведомства страны и посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади. В ходе визита Хатами планирует встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом.