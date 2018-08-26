Страны Запада продолжают подготовку к удару по Сирии 

Западная коалиция наращивает свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает Центр по примирению сторон. По его данным, в Персидский залив уже переброшен американский эсминец, на его борту — полсотни крылатых ракет. А на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик, передает телеканал «Россия 24».
Запад собирается использовать провокацию с химоружием, чтобы снова нанести ракетный удар по Сирии. Для инсценировки мнимого заражения в Идлиб уже доставлены емкости с хлором, а также представители «Белых касок», которые репетируют спасение якобы пострадавших от химической атаки. В Центре по примирению сторон отмечают: провокация нужна, чтобы поддержать атаку боевиков на подконтрольные Дамаску Хаму и Алеппо.