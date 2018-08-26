Страны Запада продолжают подготовку к удару по Сирии

Западная коалиция наращивает свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает Центр по примирению сторон. По его данным, в Персидский залив уже переброшен американский эсминец, на его борту — полсотни крылатых ракет. А на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик, передает телеканал «Россия 24».