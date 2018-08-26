Ещё
Страны Запада продолжают подготовку к удару по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны Запада продолжают подготовку к удару по Сирии 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Западная коалиция наращивает свою группировку на Ближнем Востоке, сообщает Центр по примирению сторон. По его данным, в Персидский залив уже переброшен американский эсминец, на его борту — полсотни крылатых ракет. А на авиабазу в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик, передает телеканал «Россия 24».
Запад собирается использовать провокацию с химоружием, чтобы снова нанести ракетный удар по Сирии. Для инсценировки мнимого заражения в Идлиб уже доставлены емкости с хлором, а также представители «Белых касок», которые репетируют спасение якобы пострадавших от химической атаки. В Центре по примирению сторон отмечают: провокация нужна, чтобы поддержать атаку боевиков на подконтрольные Дамаску Хаму и Алеппо.
Вести.Ru: последние новости
Обстрелы в Сирии: один силовик погиб, четверо ранено Россия призвала "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать давить на нее Большинство сирийских беженцев готовы вернуться из Иордании домой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу запретили хоронить Маккейна367
Фото с упавшим Малаховым взорвало сеть41
Вайкуле снова высказалась об отказе от Крыма203
«Умер большой друг Украины»35
США и Китай едва не устроили ядерную войну1
Видео
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение