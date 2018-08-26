Британская ЧВК не признала причастность к подготовке провокации в Сирии

Британская военная компания Olive Group опровергла сообщения о своем участии в планировании провокации с химическим оружием в Сирии . Об этом РИА «Новости» заявил представитель компании. «Olive Group не причастна (к этому)», — сказала директор по маркетингу компании Сюзанн Пинер. Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии планируется провокация с участием боевиков, обученных британской ЧВК «Олива» и одетых, как «Белые каски». Как отмечалось, итогом операции должно было стать новое обвинение в адрес Дамаска об использовании запрещенного оружия. Это дало бы западной коалиции формальный повод к бомбежке государственных объектов в Сирии. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова для этой цели в Персидский залив уже прибыл эсминец УРО «The Sullivans» («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре прилетел стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM.