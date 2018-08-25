Тысячи боевиков готовы атаковать Алеппо и Хаму в Сирии

В сирийской провинции Идлиб несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо, освобожденные ранее правительственными войсками Сирии . Более 70% территории Идлиба в настоящее время подконтрольны террористическим группировкам.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал— майора Алексея Цыганкова, на прошлой неделе лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (« Джебхат ан-Нусра », запрещена в РФ ) Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к джихаду против светского сирийского государства.

При этом, по данным ТАСС , бывшие члены незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали 386 единиц стрелкового оружия и 600 кг боеприпасов.

Ранее News.ru писал о том, что Россия направила в состав эскадры в Средиземном море противоминный корабль. Кроме этого, туда прибудут два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр».