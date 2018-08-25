Тысячи боевиков готовы атаковать Алеппо

В сирийской провинции Идлиб несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой готовятся к наступлению на Хаму и Алеппо, освобожденные ранее правительственными войсками Сирии. Более 70% территории Идлиба в настоящее время подконтрольны террористическим группировкам.
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал— майора Алексея Цыганкова, на прошлой неделе лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к джихаду против светского сирийского государства.
При этом, по данным ТАСС, бывшие члены незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали 386 единиц стрелкового оружия и 600 кг боеприпасов.
Ранее News.ru писал о том, что Россия направила в состав эскадры в Средиземном море противоминный корабль. Кроме этого, туда прибудут два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр».