Sky: cаудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена

По поступающей информации, снаряд был сбит на подлете к городу Наджран , расположенному на юге королевства.

За последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО, и в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.