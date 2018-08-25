Sky: cаудовская ПВО сбила баллистическую ракету, выпущенную мятежниками из Йемена 

ТАСС, 25 августа. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в субботу баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах») со стороны Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По поступающей информации, снаряд был сбит на подлете к городу Наджран, расположенному на юге королевства.
За последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО, и в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.