СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили выпущенную хуситами баллистическую ракету

ТАСС , 27 августа. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонниками движения «Ансар Аллах») с территории йеменской провинции Саада.

По его данным, ракета была сбита в воздухе над провинцией Джизан на юге королевства, так и не достигнув цели. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.

За минувшие несколько месяцев хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По словам официального представителя альянса Турки аль-Малики, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 182 ракет хуситов.