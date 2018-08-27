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СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили выпущенную хуситами баллистическую ракету
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СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили выпущенную хуситами баллистическую ракету 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 27 августа. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонниками движения «Ансар Аллах») с территории йеменской провинции Саада.
Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, ракета была сбита в воздухе над провинцией Джизан на юге королевства, так и не достигнув цели. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало.
За минувшие несколько месяцев хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами. По словам официального представителя альянса Турки аль-Малики, в общей сложности за время конфликта уничтожено порядка 182 ракет хуситов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
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