СМИ: ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена

По его данным, целью атаки был город Джизан , расположенный на юге королевства. Между тем, как передает телеканал Al Mayadeen, хуситы обстреляли аэропорт Джизана двумя ракетами типа «Бадр-1».

Ранее движение «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей системой ПВО. По данным альянса во главе с Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито около 190 баллистических ракет хуситов.

Также мятежники в последнее время используют боевые беспилотники. Целями ударов дронов, по утверждениям хуситов, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают заявления хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию «Буря решимости» против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

В среду саудовские ПВО сбили еще одну ракету над Наджраном. Сообщалось, что в результате падения обломков на земле пострадали 37 человек.