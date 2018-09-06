СМИ: ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную хуситами из Йемена 

ТАСС, 6 сентября. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в четверг баллистическую ракету, выпущенную из Йемена мятежниками-хуситами (сторонниками движения «Ансар Аллах»).
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, целью атаки был город Джизан, расположенный на юге королевства. Между тем, как передает телеканал Al Mayadeen, хуситы обстреляли аэропорт Джизана двумя ракетами типа «Бадр-1».
Ранее движение «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей системой ПВО. По данным альянса во главе с Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито около 190 баллистических ракет хуситов.
Также мятежники в последнее время используют боевые беспилотники. Целями ударов дронов, по утверждениям хуситов, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают заявления хуситов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию «Буря решимости» против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
В среду саудовские ПВО сбили еще одну ракету над Наджраном. Сообщалось, что в результате падения обломков на земле пострадали 37 человек.