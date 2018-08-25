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В Азербайджане рассказали о наступающей «новой эре» в сотрудничестве с ЕС
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В Азербайджане рассказали о наступающей «новой эре» в сотрудничестве с ЕС 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку сообщил о скором успешном завершении переговоров с Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве, передает РИА «Новости».
Как отмечается, переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном ведутся с 2016 года. Новый документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
"Что касается отношений с ЕС, то в этом году подписан документ о приоритетах сотрудничества, в ближайшее время успешно завершатся переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, наступит новая эра в вопросе сотрудничества", — сказал Алиев.
Также президент подчеркнул значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, отметив важную роль проекта «Южный газовый коридор».
Ранее в ФРГ заявили о заинтересованности в развитии «Южного газового коридора».
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