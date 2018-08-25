В Азербайджане рассказали о наступающей «новой эре» в сотрудничестве с ЕС

Как отмечается, переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном ведутся с 2016 года. Новый документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

"Что касается отношений с ЕС, то в этом году подписан документ о приоритетах сотрудничества, в ближайшее время успешно завершатся переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, наступит новая эра в вопросе сотрудничества", — сказал Алиев.

Также президент подчеркнул значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, отметив важную роль проекта «Южный газовый коридор».

Ранее в ФРГ заявили о заинтересованности в развитии «Южного газового коридора».