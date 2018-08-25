Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

В Сирии в районе Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб боевики готовят провокацию с «применением химоружия», которая должна стать поводом для удара со стороны США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок»», — цитирует агентство Конашенкова.

По его словам, боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») завезли для исценировки восемь емкостей с хлором. Также на место готовящейся провокации прибыли боевики, обученные британской частной военной компанией «Олива».

Представитель Минобороны добавил, что провокация должна послужить поводом для удара по Сирии. Для его подготовки в Персидский залив на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре прибыл эсминец ВМС США «The Sullivans», отметил Конашенков.