Минобороны предупредило о подготовке Западом химатаки в Сирии 

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ — Ред.) готовят провокацию по применению химоружия якобы сирийским правительственными войсками против мирного населения Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.
По его данным, для инсценировки химической атаки в деревню Халлюз в провинции Идлиб боевики доставили 8 емкостей с хлором. При этом спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива», планирует имитировать спасение пострадавших от готовящейся химатаки.
Инсценировка нужна, чтобы обосновать новый ракетный удар США и их союзников по Сирии. В Персидский залив для нанесения ударов несколько дней назад прибыл эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик США с крылатыми ракетами «воздух — поверхность».