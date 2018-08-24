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Российского боевого робота, испытанного в Сирии, усилили 12 огнеметами
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Российского боевого робота, испытанного в Сирии, усилили 12 огнеметами 

BFM.RU 33 минуты назад
Испытанный в Сирии российский боевой робот «Уран-9» получил усиленное вооружение, машина дополнительно оснащена 12 огнеметами «Шмель». Обновленный робот представлен на площадке военно-технического форума «Армия-2018», передает корреспондент ТАСС.
Огнеметы собраны в две пусковые установки револьверного типа по бокам башни робота, в каждой из них — по шесть огнеметов. Также представленный вариант робота имеет свое стандартное вооружение — четыре установки противотанковых ракет «Атака» и 30-миллиметровую пушку.
Новый образец выставлен в статической экспозиции демонстрационного центра концерна «Калашников».
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Сирии были опробованы практически все новые образцы техники, чтобы посмотреть их возможности в реальной боевой обстановке. В частности, отмечали в военном ведомстве, образец комплекса «Уран-9» отлично показал себя.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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