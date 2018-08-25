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Южную Осетию надо признать в соответствии с уставом ООН, считают в Сирии
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Южную Осетию надо признать в соответствии с уставом ООН, считают в Сирии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Руководство Сирии считает, что независимость Южной Осетии должны признать в соответствии с уставом ООН, заявил на встрече с президентом республики посол САР в РФ Рияд Хаддад.
Хаддад находится в Южной Осетии в рамках мероприятий, посвященных десятой годовщине признания независимости республики.
"Признание Южной Осетии Сирией совпадает с точкой зрения сирийского руководства о необходимости того, чтобы Южная Осетия обрела свою независимость в соответствии с уставом ООН", — сказал Хаддад.
"Мы уверены в том, что круг государств, признавших Южную Осетию, расширится", — добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая.
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