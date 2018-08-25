Южную Осетию надо признать в соответствии с уставом ООН, считают в Сирии

Хаддад находится в Южной Осетии в рамках мероприятий, посвященных десятой годовщине признания независимости республики.

"Признание Южной Осетии Сирией совпадает с точкой зрения сирийского руководства о необходимости того, чтобы Южная Осетия обрела свою независимость в соответствии с уставом ООН", — сказал Хаддад.

"Мы уверены в том, что круг государств, признавших Южную Осетию, расширится", — добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.