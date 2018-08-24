Ещё
Названо число военных химиков РФ, получивших боевой опыт в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число военных химиков РФ, получивших боевой опыт в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Практику работы с реальными отравляющими веществами также прошли многие преподаватели Военной академии РХБЗ.
Более пятисот военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ получили боевой опыт в Сирии. Об этом «Звезде» рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.
«Военнослужащие войск РХБЗ получили богатейший опыт. Практически половина преподавательского состава Военной академии РХБЗ получили практику работы с реальными отравляющими веществами на территории Сирии. Более 500 военнослужащих получили практику боевой работы, выявления радиационной, химической и биологической обстановки на территории САР», — заявил Кириллов в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Также Кириллов рассказал о вывезенной из Сирии лаборатории по производству химического оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
Ультиматум «Охотника»: на что способен новый ударный вертолет Ми-28НЭ Турция может отказаться от системы all inclusive Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия для ИГИЛ*
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа отправили в Крым159
Порошенко опозорился на параде113
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна52
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»77
«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире5
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
02:09
Кадыров дал совет «неспокойным» журналистам
Общество
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение