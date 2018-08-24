Названо число военных химиков РФ, получивших боевой опыт в Сирии

Практику работы с реальными отравляющими веществами также прошли многие преподаватели Военной академии РХБЗ.

Более пятисот военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ получили боевой опыт в Сирии . Об этом «Звезде» рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов

«Военнослужащие войск РХБЗ получили богатейший опыт. Практически половина преподавательского состава Военной академии РХБЗ получили практику работы с реальными отравляющими веществами на территории Сирии. Более 500 военнослужащих получили практику боевой работы, выявления радиационной, химической и биологической обстановки на территории САР», — заявил Кириллов в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Также Кириллов рассказал о вывезенной из Сирии лаборатории по производству химического оружия.