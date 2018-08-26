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Тысячи боевиков собрались атаковать освобожденный Алеппо
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Тысячи боевиков собрались атаковать освобожденный Алеппо 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тысячи боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой готовятся начать наступление на сирийские города, которые были освобождены правительственными войсками. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, передает ТАСС.
«Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо», — сообщил он.
Он добавил, что более 70 процентов сирийской провинции Идлиб подконтрольны террористическим группировкам, крупнейшая из которых — «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России — прим. «Ленты.ру»).
По его информации, за последние сутки бывшие члены незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии сдали 386 единиц оружия и 600 килограммов боеприпасов.
Ранее в Минобороны заявляли, что террористы готовят инсценировку применения химического оружия, чтобы обвинить правительство в уничтожении мирного населения. По данным ведомства, провокация должна стать поводом для ударов США, Великобританией и Францией по государственным объектам в Сирии.
25 августа сообщалось, что США приготовились к мощному удару по Сирии. Они перебросили в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.
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