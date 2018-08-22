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На российской военной базе в Хмеймиме открыли торговый комплекс
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На российской военной базе в Хмеймиме открыли торговый комплекс 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На авиабазе Хмеймим в Сирии для российских военных отрыто кафе, три столовых, две бани и торговый комплекс, заявили в Минобороны.
«На авиабазе Хмеймим создана современная военная и социальная инфраструктура: пять жилых городков, 1 тыс. 337 жилых модулей, три парка для техники, хранилища авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского вооружения и автобронетанкового имущества, гостиница, две бани, торговый комплекс, кафе, три столовых и пункт заправки техники», — говорится в видео, опубликованном на YouTube Минобороны, которое посвящено итогам сирийской кампании ВС России.
В порту Тартус инфраструктура не такая серьезная: там обустроен жилой городок из 20 жилых модулей, есть парк для техники, класс подготовки специалистов и столовая.
В 2016 году сообщалось о планах России расширить инфраструктуру на авиабазе Хмеймим.
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