На российской военной базе в Хмеймиме открыли торговый комплекс

На авиабазе Хмеймим в Сирии для российских военных отрыто кафе, три столовых, две бани и торговый комплекс, заявили в Минобороны

«На авиабазе Хмеймим создана современная военная и социальная инфраструктура: пять жилых городков, 1 тыс. 337 жилых модулей, три парка для техники, хранилища авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского вооружения и автобронетанкового имущества, гостиница, две бани, торговый комплекс, кафе, три столовых и пункт заправки техники», — говорится в видео, опубликованном на YouTube Минобороны, которое посвящено итогам сирийской кампании ВС России

В порту Тартус инфраструктура не такая серьезная: там обустроен жилой городок из 20 жилых модулей, есть парк для техники, класс подготовки специалистов и столовая.

В 2016 году сообщалось о планах России расширить инфраструктуру на авиабазе Хмеймим.