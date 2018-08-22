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«Армия-2018» объединяет страны в борьбе с терроризмом, заявили в Минобороны 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Международный военно-технический форум «Армия-2018» объединяет страны-участницы в борьбе с терроризмом, являясь площадкой для их общения и обмена опытом, считает заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.
"Форум — это не только площадка, на которой экспонируются различные виды вооружения и техники, это площадка для общения стран. В форуме участвуют 102 государства, это говорит о том, что мы едины в понимании необходимости объединения усилий против терроризма", — сказал журналистам Фомин.
Как он отметил, иностранных участников «Армии» привлекает необычайно высокая концентрация современных образцов вооружения, а также открытость российского народа и высочайшая степень его гостеприимства.
"На «Армии» собраны все лучшие образцы вооружения и военной техники, это привлекает к участию в нем представителей других стран. Россия привлекает партнеров к сотрудничеству в военно-технической сфере, мы готовы делиться опытом, в том числе и сирийским. Привлекает иностранных партнеров открытость народа российского и высочайшая степень его гостеприимства", — добавил Фомин.
Фомин напомнил, что в форуме «Армия-2018» участвуют 102 государства, на выставке представлено более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники. В форуме принимают участие 1,5 тысячи предприятий и организаций из 18 государств.
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