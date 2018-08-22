Минобороны представило видеоотчёт о работе в Сирии

Министерство обороны обнародовала количественные результаты работы российских военных в Сирии . Информацию ведомство представило в формате видео.

Из инфографики можно узнать о количестве военнослужащих и о площадях, очищенных от взрывоопасных устройств. А также об оружии, которое прошло испытания в боевых условиях, о запусках ракет и гуманитарных акциях, говорится в заявлении ведомства.