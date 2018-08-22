Минобороны представило видеоотчёт о работе в Сирии 

Министерство обороны обнародовала количественные результаты работы российских военных в Сирии. Информацию ведомство представило в формате видео.
Из инфографики можно узнать о количестве военнослужащих и о площадях, очищенных от взрывоопасных устройств. А также об оружии, которое прошло испытания в боевых условиях, о запусках ракет и гуманитарных акциях, говорится в заявлении ведомства.
Ранее News.ru писал о том, что российские военнослужащие в Сирии обеспечили прохождение 71 гуманитарного конвоя ООН, 27 миссий Красного Креста, Сирийского Арабского Красного Полумесяца, ЮНИСЕФ и других международных гуманитарных структур.