Замминистра обороны РФ обсудил военное сотрудничество с представителем Минобороны Греции

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Перспективы российско-греческого сотрудничества в военной сфере обсудили в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и руководитель генерального директората оборонных инвестиций и вооружения министерства национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис.

"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", — информирует Минобороны РФ.

Переговоры прошли «в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции», сказано в сообщении.