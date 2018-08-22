За время операции в Сирии корабли ВМФ России совершили 189 боевых походов

Минобороны опубликовало видео, в котором в цифрах продемонстрированы результаты, достигнутые российскими военными в ходе операции в Сирии

ВМФ России за время операции в Сирии совершил 189 боевых походов, в которых участвовали 86 кораблей и 14 подлодок. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военное ведомство на своем аккаунте в Youtube опубликовало видео, в котором в цифрах продемонстрированы результаты, достигнутые российскими военными в ходе операции по борьбе с террористами в Сирии.

«15 ноября 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по наземным объектам», — заявили в Министерстве обороны.

За два месяца летчики крейсера выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 в ночное время. Было уничтожено 1252 объекта террористов.

В ролике также сообщается, что за время операции в Сирии было освобождено 1411 населенных пунктов. Более 96% всех территорий вернулись под контроль правительственных войск. Всего в операции операции участвовало свыше 63 тысяч российских военных.