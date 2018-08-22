Ещё
Россия апробировала в Сирии более двухсот образцов вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия апробировала в Сирии более двухсот образцов вооружения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия апробировала в Сирии 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе операции апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в YouTube.
Как отмечается, было испытано 68 образцов вооружения в ВКС, 18 — ВМФ, 48 — СВ и 97 — в других и специальных войсках.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак Новый автомат АК-308: технические характеристики
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе39
Голая блондинка привела к отставке56
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина158
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-20491
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире5
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение