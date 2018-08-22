ВМФ России за время операции в Сирии совершил 189 боевых походов 

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Военно-морской флот России за время операции на территории Сирии совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подводных лодок, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Минобороны РФ в среду опубликовало на своем аккаунте в Youtube видеоролик, в котором в цифрах демонстрируются результаты, достигнутые российскими военнослужащими в ходе операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии.
"Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна", — отметили в Минобороны.
"15 ноября 2106 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по наземным объектам. За два месяца летчиками крейсера было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью. Уничтожено 1252 объекта террористов", — напомнили в военном ведомстве.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков
*Террористическая организация, запрещенная в России
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