ВМФ России за время операции в Сирии совершил 189 боевых походов

Минобороны РФ в среду опубликовало на своем аккаунте в Youtube видеоролик, в котором в цифрах демонстрируются результаты, достигнутые российскими военнослужащими в ходе операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии.

"Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна", — отметили в Минобороны.

"15 ноября 2106 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» по наземным объектам. За два месяца летчиками крейсера было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью. Уничтожено 1252 объекта террористов", — напомнили в военном ведомстве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» *. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков

*Террористическая организация, запрещенная в России

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