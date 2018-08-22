Минобороны: Россия апробировала в Сирии 231 образец современного вооружения

Россия за время операции в Сирии апробировала 231 образец современного и модернизированного вооружения. Об этом говорится в опубликованном на YouTube-канале Минобороны России видеоролике со статистикой.

«В ходе операции апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ежедневно в небе Сирии работают до 70 российских беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за время операции в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории.