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Минобороны: Россия апробировала в Сирии 231 образец современного вооружения
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Минобороны: Россия апробировала в Сирии 231 образец современного вооружения 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Россия за время операции в Сирии апробировала 231 образец современного и модернизированного вооружения. Об этом говорится в опубликованном на YouTube-канале Минобороны России видеоролике со статистикой.
«В ходе операции апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что ежедневно в небе Сирии работают до 70 российских беспилотников.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за время операции в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории.
RT на русском: последние новости
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