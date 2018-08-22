В Сирии ежедневно работают до 70 российских беспилотников 

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ежедневно в небе Сирии работают до 70 российских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Ежедневно в сирийском небе выполняли полеты до 70 беспилотных летательных аппаратов, такие как «Форпост» и «Орлан-10», — следует из видеоролика, опубликованного на YouTube-канале ведомства.
Как отмечается, беспилотные летательные аппараты совершили более 25 тысяч вылетов для ведения воздушной разведки, обнаружено около 47,5 тысячи объектов противника.
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