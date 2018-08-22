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Российская авиация уничтожила в Сирии почти 90 тысяч боевиков
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Российская авиация уничтожила в Сирии почти 90 тысяч боевиков 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В результате ударов российской авиации в Сирии уничтожено более 86 тысяч боевиков, в том числе 830 главарей бандформирований. Об этом сообщили в Минобороны, передает TVC.RU.
В ведомстве рассказали, что в конце 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории Сирии. В результате операции сирийской армии при поддержке ВКС России удалось вернуть под свой контроль более 96% территории.
"За время операции ВКС России выполнили 39 тысяч боевых вылетов. Во время активных фаз по освобождению ключевых городов — Пальмира, Алеппо, Дейр эз-Зор — интенсивность применения боевой авиации достигала более 100 самолето-вылетов. Корабли ВМФ России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подлодок и 83 судна", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве рссказали, что в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121 466 объектов террористов, более 86 тысячи боевиков и 830 главарей бандформирований.
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