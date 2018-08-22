В Сирии в результате ударов России уничтожили более 86 тысяч боевиков

МОСКВА , 22 авг — РИА Новости . В результате ударов РФ по террористам в Сирии уничтожено более 86 тысяч боевиков, а также 830 главарей бандформирований, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Ликвидировано 830 главарей бандформирований, более 86 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи выходцев из РФ и стран СНГ", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в Youtube. Также, по данным Минобороны, в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>