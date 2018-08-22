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В Сирии в результате ударов России уничтожили более 86 тысяч боевиков
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В Сирии в результате ударов России уничтожили более 86 тысяч боевиков 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В результате ударов РФ по террористам в Сирии уничтожено более 86 тысяч боевиков, а также 830 главарей бандформирований, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Ликвидировано 830 главарей бандформирований, более 86 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи выходцев из РФ и стран СНГ", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в Youtube.
Также, по данным Минобороны, в результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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