Российские подлодки нанесли 100 ударов ракетам «Калибр» по боевикам в Сирии

"По объектам террористов нанесено кораблями и подводными лодками Военно-морского флота России 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России — 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в Youtube.

Как отметили в Минобороны, всего поражено 166 объектов.

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