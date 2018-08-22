Российские подлодки нанесли 100 ударов ракетам «Калибр» по боевикам в Сирии 

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Корабли и подлодки РФ нанесли по позициям террористов в Сирии 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр», сообщили в среду в Минобороны РФ.
"По объектам террористов нанесено кораблями и подводными лодками Военно-морского флота России 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России — 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в Youtube.
Как отметили в Минобороны, всего поражено 166 объектов.
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