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Минобороны РФ отчиталось о военной операции в Сирии
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Минобороны РФ отчиталось о военной операции в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Министерство обороны России опубликовало видео о промежуточных итогах военной операции в Сирии. На видеоролике, опубликованном в Youtube-канале ведомства, в цифрах демонстрируются результаты, достигнутые российскими военнослужащими в ходе операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии.
Сообщается, что в результате ударов уничтожены более 86 тысяч боевиков, 830 главарей бандформирований. Правительственные войска САР вернули себе 96,5% территории. «В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов, свыше 96% территории находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения», — следует из видеоролика. Отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.
Также сообщается, что боевой опыт в Сирии получили порядка 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров. Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей и 14 подводных лодок.
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