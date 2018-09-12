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В Сети появилось видео постановочной химатаки в Идлибе
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В Сети появилось видео постановочной химатаки в Идлибе 

ТВ Центр + ещё 334 12 сентября 2018
Грязная улица. На земле в лужах, раскинув руки, лежат несколько человек. Их усердно поливают водой. Под вой сирен и истошные крики волонтеры из организации "Белые каски" якобы спасают мирных жителей Идлиба от отравляющих веществ, которые применили правительственные войска.
То, что это очередная заготовленная провокация, становится понятно сразу, отмечает "ТВ Центр". Хотя бы потому, что ни у кого их несчастных, ни одного внешнего признака отравления. Вот, несут казалось бы безжизненное тело. А вот пострадавший поднимает большой палец. То есть дает понять. Все идет хорошо. Очень странное поведение для человека, отравленного химическим оружием.
Несостыковки — в каждом дубле. Вот мужчина в полосатой футболке театрально лежит на земле. А вот в этом эпизоде, он неожиданно пришел в чувства и помогает спасать отравленных детей. Вот в пикапе якобы отравленный ребенок. Мальчик ерзает и пытается вырваться. И если ему на самом деле плохо, то от того, что взрослые нещадно поливают холодной водой.
Этот ролик по задумке "Белых касок" и их кураторов, должен был привести в ужас публику и политиков на Западе. Вот как злой Асад расправляется с мирными жителями. Но прежде чем его успели отредактировать и распространить среди мировых телекомпаний, падких до лжесенсаций, видеопровокация попала в руки сирийских журналистов из агентства САНА. Они выложили разоблачительные кадры в YouTube. Но через несколько часов руководство сайта материал удалило. Возможно, именно потому, что спектакль оказался провальным. Даже для неискушенного зрителя. Ну как можно поверить, например, этим кадрам. Пострадавшего, который только что лежал на земле, несут в чистой рубашке и таких же брюках, на которых ни единого пятна или следов от уличной глины.
Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество о готовящихся провокациях. Впрочем, западную коалицию во главе с США, похоже, не интересуют качество таких роликов и неумелая игра актеров — она просто отчаянно ищет повод для нанесения ракетного удара по Сирии.
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