В Минобороны поведали об обмане в Сирии

В Идлибе отсняли сцены постановочной химической атаки

В Идлибе ряд ближневосточных и один американский телеканал отсняли девять постановочных сцен "химической атаки правительственных войск" Сирии

"На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски")", — рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

При этом на совместном совещании представителей "Белых касок" и боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее " Джебхат ан-Нусра , запрещена в РФ) из девяти видеосюжетов только "два были одобрены для передачи в ООН ОЗХО . Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в соцсетях, пояснили в Центре.

Кроме того, там сообщили, что для участия в инсценировках химатак боевики отобрали 22 ребенка с родителями, а также группу детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев.

Напомним, ранее после подобной провокации президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке аэродрома, используемого сирийскими военными. Якобы именно с этого аэродрома поднимались в небо самолеты, распыляющие химическое оружие.

При этом российским СМИ удалось найти мальчика, сыгравшего главную роль в постановочном видео.