В Минобороны поведали об обмане в Сирии

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В Идлибе отсняли сцены постановочной химической атаки 

Российская Газета + ещё 219 30 минут назад
Фото: Reuters
В Идлибе ряд ближневосточных и один американский телеканал отсняли девять постановочных сцен "химической атаки правительственных войск" Сирии.
"На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски")", — рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
При этом на совместном совещании представителей "Белых касок" и боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра, запрещена в РФ) из девяти видеосюжетов только "два были одобрены для передачи в ООН и ОЗХО. Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в соцсетях, пояснили в Центре.
Кроме того, там сообщили, что для участия в инсценировках химатак боевики отобрали 22 ребенка с родителями, а также группу детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев.
Напомним, ранее после подобной провокации президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке аэродрома, используемого сирийскими военными. Якобы именно с этого аэродрома поднимались в небо самолеты, распыляющие химическое оружие.
При этом российским СМИ удалось найти мальчика, сыгравшего главную роль в постановочном видео.
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