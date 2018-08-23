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Трофейное оружие из Сирии на форуме «Армия-2018»
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Трофейное оружие из Сирии на форуме «Армия-2018»
РИА Новости
1 час назад
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В рамках форума «Армия-2018» работает выставка, на которой представлено оружие, отбитое у террористов в
Сирии
. Экспозиция включает более 1000 единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства боевиков.
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