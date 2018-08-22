Террористы приедут в Россию в сентябре

Талибы приняли приглашение российского МИД

Представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" намерены приехать в Москву на переговоры по ситуации в Афганистане . Они намечены на 4 сентября.

"Наши лидеры приняли приглашение участвовать в организованных Россией переговорах", — цитирует Reuters представителя движения.

Отмечается, что в Москву могут приехать как минимум четверо руководителя организации.

Между официальный Кабул на эту встречу не приедет. С таким заявлением выступил МИД Афганистана. Отказ ранее получен и от США

Напомним, для переговоров по мирному урегулированию афганской проблемы 4 сентября были приглашены представители 12 государств и руководство политического офиса талибов в столице Катара.