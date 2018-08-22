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Террористы приедут в Россию в сентябре
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Талибы приняли приглашение российского МИД 

Российская Газета 1 час назад
Представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" намерены приехать в Москву на переговоры по ситуации в Афганистане. Они намечены на 4 сентября.
"Наши лидеры приняли приглашение участвовать в организованных Россией переговорах", — цитирует Reuters представителя движения.
Отмечается, что в Москву могут приехать как минимум четверо руководителя организации.
Между официальный Кабул на эту встречу не приедет. С таким заявлением выступил МИД Афганистана. Отказ ранее получен и от США.
Напомним, для переговоров по мирному урегулированию афганской проблемы 4 сентября были приглашены представители 12 государств и руководство политического офиса талибов в столице Катара.
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