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Болтон предупредил об ответе США при применении Дамаском химического оружия
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Болтон предупредил об ответе США при применении Дамаском химического оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США «решительным образом ответят», если Дамаск применит химическое оружие.
"Сейчас мы видим планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Конечно, мы обеспокоены возможностью того, что войска (президента Сирии Башара. — Прим. ред.) Асада могут снова применить химическое оружие… Если сирийский режим применит химическое оружие, мы ответим самым решительным образом", — заявил Болтон в среду на пресс-конференции в Иерусалиме.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте 7 апреля и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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