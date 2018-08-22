Под Самарой начались учения с привлечением новых пикапов, принятых на вооружение с учетом сирийского опыта

Подразделения на пикапах отрабатывают быстрые перемещения в зонах боевых действий, учатся действовать малыми группами, просачиваться между боевыми порядками противника и наносить быстрые удары.

На Рощинском полигоне Самарской области начались учения мотострелков 2-й общевойсковой армии с использованием новых пикапов «УАЗ-Патриот», принятых на вооружение с учетом сирийского опыта.

Подразделения на пикапах отрабатывают быстрые перемещения в зонах боевых действий, учатся действовать малыми группами, просачиваться между боевыми порядками противника и наносить быстрые удары, активно использовать установленные на пикапах 12,7-миллиметровые пулеметы «Корд», 30-миллиметровые гранатометы АГС-30, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», 82-миллиметровые минометы «Поднос».