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Под Самарой начались учения с привлечением новых пикапов, принятых на вооружение с учетом сирийского опыта
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Под Самарой начались учения с привлечением новых пикапов, принятых на вооружение с учетом сирийского опыта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Подразделения на пикапах отрабатывают быстрые перемещения в зонах боевых действий, учатся действовать малыми группами, просачиваться между боевыми порядками противника и наносить быстрые удары.
На Рощинском полигоне Самарской области начались учения мотострелков 2-й общевойсковой армии с использованием новых пикапов «УАЗ-Патриот», принятых на вооружение с учетом сирийского опыта.
Подразделения на пикапах отрабатывают быстрые перемещения в зонах боевых действий, учатся действовать малыми группами, просачиваться между боевыми порядками противника и наносить быстрые удары, активно использовать установленные на пикапах 12,7-миллиметровые пулеметы «Корд», 30-миллиметровые гранатометы АГС-30, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», 82-миллиметровые минометы «Поднос».
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