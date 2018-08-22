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В Идлибе сбили три беспилотника боевиков
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На юге провинции Идлиб сбили три беспилотника боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Военнослужащие САР во вторник, 21 августа, обнаружили и сбили три беспилотника боевиков, которые приближались к позициям правительственных сил на юге провинции Идлиб, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
"Двадцать первого августа военнослужащими ВС САР были замечены три беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, приближавшиеся к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб со стороны территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены, сирийские военнослужащие не пострадали", — рассказал Цыганков.
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