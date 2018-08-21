Германия заинтересовалась поставками газа из Каспийского региона

Иран и Ирак. По его словам, увеличение поставок из Каспийского региона позволило бы ЕС диверсифицировать поставки газа на континент, обеспечить себя безопасной альтернативой импорту газа из России . Германия хотела бы, чтобы в будущем «Южный газовый коридор» расширялся, чтобы по нему поставлялся газ из других стран, таких как Туркменистан

Меркель готова продемонстрировать свою поддержку усилиям ЕС по диверсификации от российского газа на фоне критики поддержки Германией российского проекта «Северный поток — 2».

На этой неделе Меркель посетит Грузию Армению и Азербайджан. Официальный представитель МИД Германии заявил, что поездка канцлера в Азербайджан «направлена на расширение двустороннего сотрудничества».