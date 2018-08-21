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Германия заинтересовалась поставками газа из Каспийского региона
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Германия заинтересовалась поставками газа из Каспийского региона 

Ведомости 30 минут назад
Германия проявляет «значительный интерес» к разработке так называемого «Южного газового коридора» (месторождение Шах-Дениз), связывающего трубопроводом Азербайджан с Европой через территорию Турции, пишет газета Financial Times. Канцлер Германии Ангела Меркель 25 августа прибудет с рабочим визитом в Азербайджан. Во время встречи в Баку она поднимет вопрос о возможности увеличения поставок в ЕС природного газа из Каспийского региона, рассказал изданию высокопоставленный немецкий чиновник.
По его словам, увеличение поставок из Каспийского региона позволило бы ЕС диверсифицировать поставки газа на континент, обеспечить себя безопасной альтернативой импорту газа из России. Германия хотела бы, чтобы в будущем «Южный газовый коридор» расширялся, чтобы по нему поставлялся газ из других стран, таких как Туркменистан, Иран и Ирак.
Меркель готова продемонстрировать свою поддержку усилиям ЕС по диверсификации от российского газа на фоне критики поддержки Германией российского проекта «Северный поток — 2».
На этой неделе Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан. Официальный представитель МИД Германии заявил, что поездка канцлера в Азербайджан «направлена на расширение двустороннего сотрудничества».
В конце мая в Азербайджане запустили первую очередь газопровода «Южный газовый коридор», предназначенного для поставок газа в Турцию и Европу. Стоимость проекта оценивается в более чем $40 млрд Протяженность газопровода составит 3500 км. Он пройдет от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию.
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