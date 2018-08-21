Российские военные заявили об угрозе со стороны боевиков в Сирии 

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Командование радикальных группировок в Сирии открыто заявляет о подготовке наступления на правительственные силы и отказывается от любого диалога по политическому урегулированию конфликта, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.
"Командование формирований «Национальная армия освобождения» ("Хайат Тахрир Аш-Шам"*/"Джебхат Ан-Нусра"*), «Фронт национального освобождения» и «Фронт освобождения Сирии» открыто заявляет о подготовке к проведению наступательных действий против правительственных сил и отказе от любого диалога по политическому урегулированию конфликта", — сообщил Цыганков.
Он также вновь подчеркнул, что центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Террористическая организация, запрещенные в России
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