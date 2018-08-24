В Сирии сбиты три беспилотника 

Сирийские военные сбили три беспилотника, с помощью которых боевики попытались атаковать правительственные войска в городе Хама.
Как передает "Интерфакс", об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Он отметил, что незаконные вооруженные формирование, действующие в Идлибской зоне деэскалации неоднократно нарушают перемирие. Так, был обстрелян ряд сел в провинции Латакия и некоторых районах города Алеппо.
Генерал отметил, что боевики били и по позициям сирийских войск около города Тадеф в провинции Алеппо.
Цыганов отметил и положительные моменты — на юго-западе страны продолжается сдача повстанцами оружия. За минувшие сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов.