Военные инженеры ЗВО применяют сирийский опыт разминирования в ходе учения в Ленинградской области

В ходе учения военнослужащие отработали различные способы поиска и разминирования взрывоопасных предметов, в том числе применяемых незаконными вооруженными формированиями в Сирии

Тактико-специальное учение с инженерно-саперным подразделением Западного военного округа прошло на одном из специализированных полигонов в Ленинградской области

В ходе учения военнослужащие отработали различные способы поиска и разминирования взрывоопасных предметов и мин-ловушек, в том числе применяемых незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Используя общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2, мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР, военнослужащие провели инженерную разведку и очистку местности полноразмерных макетов городской инфраструктуры, зданий, улиц, автомобилей, где условным противником были установлены самодельные управляемые взрывные устройства. Кроме того, в ночное время для подготовки наступления танковых и мотострелковых подразделений сапёры отработали навыки проделывания проходов в смешанных минных полях, в том числе с применением установок разминирования.

Также в рамках учения военные инженеры развернули станции добычи воды, отработали задачи по подаче электричества, наведению понтонных и мостовых переправ.

В учении приняло участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.