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Военные инженеры ЗВО применяют сирийский опыт разминирования в ходе учения в Ленинградской области
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Военные инженеры ЗВО применяют сирийский опыт разминирования в ходе учения в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения военнослужащие отработали различные способы поиска и разминирования взрывоопасных предметов, в том числе применяемых незаконными вооруженными формированиями в Сирии.
Тактико-специальное учение с инженерно-саперным подразделением Западного военного округа прошло на одном из специализированных полигонов в Ленинградской области.
В ходе учения военнослужащие отработали различные способы поиска и разминирования взрывоопасных предметов и мин-ловушек, в том числе применяемых незаконными вооруженными формированиями в Сирии.
Используя общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2, мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР, военнослужащие провели инженерную разведку и очистку местности полноразмерных макетов городской инфраструктуры, зданий, улиц, автомобилей, где условным противником были установлены самодельные управляемые взрывные устройства. Кроме того, в ночное время для подготовки наступления танковых и мотострелковых подразделений сапёры отработали навыки проделывания проходов в смешанных минных полях, в том числе с применением установок разминирования.
Также в рамках учения военные инженеры развернули станции добычи воды, отработали задачи по подаче электричества, наведению понтонных и мостовых переправ.
В учении приняло участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.
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