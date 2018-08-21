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«Сюда бы уже полетели „Томагавки“»: Коротченко рассказал о глобальном значении военной мощи РФ
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«Сюда бы уже полетели „Томагавки“»: Коротченко рассказал о глобальном значении военной мощи РФ 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военный эксперт подчеркнул, что Вооруженные Силы России сегодня лидируют в мире по моральному духу, технической оснащенности и эффективности расходования военного бюджета.
Военная мощь России сегодня является фактором глобальной безопасности. Об этом «Звезде» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Сегодня российская армия — одна из лучших армий мира. По моральному духу, по технической оснащенности, по эффективности военного бюджета мы действительно опережаем всех. Если бы мы были слабыми, сюда бы уже полетели «Томагавки». поэтому военная мощь России — это фактор, который страхует нашу страну от третьей мировой войны», — рассказал Коротченко в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
В качестве примера эксперт предложил сопоставить размеры американского и российского военных бюджетов. Коротченко подчеркнул, что наши Вооруженные Силы, обладая многократно меньшими финансовыми возможностями, тем не менее, сохраняют и поддерживают паритет с США, а также эффективно выполняют задачи в Сирии.
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