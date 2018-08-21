«Сюда бы уже полетели „Томагавки“»: Коротченко рассказал о глобальном значении военной мощи РФ

Военный эксперт подчеркнул, что Вооруженные Силы России сегодня лидируют в мире по моральному духу, технической оснащенности и эффективности расходования военного бюджета.

«Сегодня российская армия — одна из лучших армий мира. По моральному духу, по технической оснащенности, по эффективности военного бюджета мы действительно опережаем всех. Если бы мы были слабыми, сюда бы уже полетели «Томагавки». поэтому военная мощь России — это фактор, который страхует нашу страну от третьей мировой войны», — рассказал Коротченко в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».